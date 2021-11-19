この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
１０月に滝川市で開かれた第４５回北海道道場少年剣道大会（全日本剣道道...
【厚沢部】函館市出身のプロレスラー・カツオ選手が代表を務める「道南リ...
【森】剣道の小学生低学年団体優勝大会（森剣道連盟、森剣道スポーツ少年...
【八雲】柔道の第６９回高体連函館支部秋季大会兼第４４回全国高校選手権...
空手の北海道シリーズ第２戦函館シリーズ（北海道空手道連盟主催）が２、...
文部科学省はこのほど、今年度の「生涯スポーツ功労者」「生涯スポーツ優...
弓道の高体連函館支部秋季新人戦大会（高体連函館支部、道弓道連盟西部地...
７月３１日～８月１日に札幌市で行われた北海道小学生学年別柔道大会（北...
函館地区武道連絡協議会（室田晴康会長）の創立２０周年記念式典がこのほ...
【北斗】フルコンタクト空手の北斗市福祉チャリティー第１３回道南実戦空...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...
遺愛女子高校吹奏楽局に所属する佐藤由渚さん（２年）がフルート部門（高...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
国内生産量日本一を誇る、函館産コンブの魅力をＰＲする「函館真昆布展」...
函館市文学館でこのほど「文学のひととき」が初めて開かれた。函館出身の...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
ネクスコ東日本北海道支社（札幌）は、今月１９日から利用できる道内高速...
【北斗】日本航空（ＪＡＬ）函館支店や函館空港所のスタッフ５人が１８日...
函館市内に４店舗を展開する老舗和菓子店、千秋庵総本家（本店・宝来町）...