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全道高体連の相撲は１２日、大野農高で行った。団体戦は３校によるリーグ...
高体連函館支部予選の剣道は５月２３日、函館工業高校で男女の団体戦と個...
【北斗】高体連函館支部予選の相撲は２８日、函水高で行った。団体戦は大...
プロレス団体「ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ（ドラゴンゲート）」の函館大会が...
高体連函館支部予選の柔道は２１日、函館アリーナで団体戦と個人戦を行っ...
高体連函館支部予選の空手は１６日、函館アリーナで行った。個人は男子形...
剣道の第７０回北海道少年錬成大会兼第６３回「赤胴」少年錬成大会函館剣...
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【室蘭】陸上は１８日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で最終日の競技を...
【旭川】バスケットボールは１８日、旭川市の道北アークス大雪アリーナな...
【釧路】卓球は１８日、釧路市の湿原の風アリーナ釧路で個人戦シングルス...