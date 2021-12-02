この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
ＮＡスポーツスクール（ＮＡＳＳ、高松勇輝代表）は１３日、千代台公園で...
１０月に愛媛県松山市で開かれた第１５回Ｕ―１８陸上競技大会と第５２回...
１４日に福島市で行われる第３６回東日本女子駅伝に、長谷川采花（ＣＲＳ...
ＮＡスポーツスクール（ＮＡＳＳ、高松勇輝代表）は３日、千代台公園陸上...
陸上の道新杯秋季道南小学校大会兼第３回記録会（道南陸協主催）が１０月...
陸上の道新杯秋季道南小学校大会兼第３回記録会（道南陸協主催）が１０月...
陸上の道新杯秋季道南小学校大会兼第３回記録会（道南陸協主催）が１６日...
１０日に十勝管内新得町で開かれた第３９回北海道中学校駅伝競走大会（北...
【愛媛】ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第１５回Ｕ１８／第５２回Ｕ１...
【北斗】北海道高校駅伝競走大会兼全国高校駅伝競走大会北海道予選会（高...
ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）は１日、人気アニメ「ポケットモンスター（ポケモ...
１９７０年代、いわゆる「産業道路」の外側に住んでいた筆者は、親に手を...
〇…函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダ...
発達中の低気圧と前線の影響で、１日の渡島・桧山地方は強い風となった。...
函館の冬を盛り上げる一大イベント「２０２１はこだてクリスマスファンタ...
道教育大学函館校の同窓会「夕陽会」は１１月２２日、コロナ禍で生活苦に...