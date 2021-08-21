この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
陸上の第５４回道南陸上競技選手権大会（道南陸協主催）がこのほど、千代...
【茨城】陸上は１９日、茨城県ひたちなか市の笠松運動公園陸上競技場で第...
【茨城】陸上は１８日、茨城県ひたちなか市の笠松運動公園陸上競技場で競...
陸上の第５４回道南陸上競技選手権大会（道南陸協主催）がこのほど、千代...
１７日から茨城県で行われる全日本中学校陸上競技選手権大会に、道南から...
東京五輪の陸上男子１１０メートル障害の準決勝が４日、オリンピックスタ...
東京五輪の陸上男子１１０メートル障害の予選が３日、オリンピックスタジ...
５日から札幌市内で開催される東京五輪の競歩とマラソンに函館工業高校教...
【福井】全国高校総体陸上の最終日は１日、福井県営陸上競技場で行った。...
【帯広】陸上の全道中体連は７月２７、２８の両日、帯広の森陸上競技場で...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
函館軟野連あさ野球...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、９月５日...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館朝市ミニ水族館（...
７月２２日から８月８日までの土、日、祝日に、計８日間にわたりはこだて...
「道南では醸造用ブドウの産地化に向けた動きが活発で、国内外から大きな...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２２日午前１０時半...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
函館市内で活動する美術グループＫＡＮＮＡ（カンナ、笠間昭三代表）は、...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）と函館市は、９月９...