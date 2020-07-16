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道南陸上競技協会（岡部壽一会長）は２日、新型コロナウイルス感染拡大で...
千代台公園陸上競技場では２６日の開場へ準備を始めた。 １カ月ぶりの...
「２０２０函館マラソン」の実行委は２８日、新型コロナウイルスの感染拡...
７月５日開催予定の「２０２０函館マラソン」の実行委は２８日、新型コロ...
函館市で７月５日開催予定の「２０２０函館マラソン」の実行委は１７日、...
北海道高体連陸上競技専門部は１５日、８月の全国高校総体（インターハイ...
７月５日開催予定の「２０２０函館マラソン」に関し、実行委はゲストラン...
千代台陸上スクール（ＣＲＳ、岡部壽一校長）の開校式が１日、千代台公園...
７月５日開催予定の「２０２０函館マラソン」に関し、実行委は２６日、新...
２０１９年度道南陸上記録１０傑・その１...
○…北斗石別小学校（齋藤政洋校長）は１３日、大当別川河...
道警函館方面本部は、今年度の警察官採用試験（８月２１日まで受付中）に...
【江差】１４日に急性心不全のため死去した、江差町名誉町民で江差追分会...
函館市は、２０２１年の世界文化遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文...
函館近海で漁獲が増えているブリの消費拡大を目指す「トトタベローネｉｎ...
函館市は、市教育委員の候補者を２１日まで公募している。 募集は１人...
函館市地域包括支援センターゆのかわ（佐々木康寛施設長）は１５日、函館...
なかなか収束に向かわない新型コロナウイルスの感染。防止対策としての自...
函館朝市の約１５０店が加盟する函館朝市協同組合連合会の理事長にこのほ...