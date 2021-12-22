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道は１０日、北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手（鹿部町出身）に...
軟式野球の第５０回函館市中学校新人大会がこのほど、西桔梗球場など市内...
【兵庫】元高校球児による「マスターズ甲子園」が５日に兵庫県の阪神甲子...
ＮＣアグロ函館杯少年野球大会（運営委主催）が１１月２０日、万年橋公園...
憧れの聖地へ―。４、５の両日に兵庫県の阪神甲子園球場で開かれる元高校...
【札幌】北海道日本ハムファイターズは１１月３０日、「北海道１７９市町...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１１月２８日、本通公園野球...
１２月４、５の両日に兵庫県の阪神甲子園球場で開かれる、元高校球児によ...
【北斗】少年野球の第１回ＴＡＮＩＫＡＷＡスマイルＣＵＰ（谷川少年団主...
バスケットボールの函館地区高校新人大会（道バスケットボール協会主催）...
函館市社会福祉協議会・市福祉人材バンクはこのほど、市亀田交流プラザで...
【札幌】ふるさと納税の理解促進を図るためのイベント「ふるさと応援フェ...
北ガスフレアスト函館南（函館市豊川町、伊藤裕司社長）は１６日、経済振...
国の２０２１年度補正予算成立を受け、函館開発建設部は２１日、関連事業...
２０１４年から道南初の介助犬として活動している「ホビット」（雄、１０...
更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
神山児童館（小岩眞智子館長）で１８日、クリスマス会が開かれた。地域の...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会のメンバー３...