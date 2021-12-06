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憧れの聖地へ―。４、５の両日に兵庫県の阪神甲子園球場で開かれる元高校...
【札幌】北海道日本ハムファイターズは１１月３０日、「北海道１７９市町...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１１月２８日、本通公園野球...
１２月４、５の両日に兵庫県の阪神甲子園球場で開かれる、元高校球児によ...
【北斗】少年野球の第１回ＴＡＮＩＫＡＷＡスマイルＣＵＰ（谷川少年団主...
１０月に苫小牧市などで開かれた少年野球の北海道学童軟式野球都市対抗戦...
【北斗、七飯、森】軟式野球の渡島中学校秋季大会（渡島中学校軟式野球指...
【江差】北辰運輸（町砂川）寄贈の優勝旗を争う学童軟式野球大会が１３、...
第１３回オーシャンスタジアム杯少年野球大会（函館市文化・スポーツ振興...
ミニバスケットボールの第４０回函館地区秋季大会（北海道バスケットボー...
介護職への就職希望者向け合同面接会「介護就職デイ」が１１月２６日、フ...
函館市は３日、例年１月５日に実施している市水産物地方卸売市場（豊川町...
函館市スポーツ少年団の体力テストを見た。５０メートル走や立ち幅跳び、...
フルート奏者上野星矢さんのリサイタルが１１月２３日、函館市芸術ホール...
【七飯】道南森づくりの会（平松俊一代表）は１１月２７日、七飯町大中山...
函館国際ホテル（大手町５）は、各種クリスマスの飾り付けを終え、インス...
道運輸局函館運輸支局は１１月２６日、函館中島小学校（高間猛校長）の５...
函館市山の手２の陶芸教室、函館バウハウス工房（佐藤留利子代表）に併設...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１１月３０日、１０月の雇用失業情...