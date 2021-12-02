この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌】北海道日本ハムファイターズは１１月３０日、「北海道１７９市町...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１１月２８日、本通公園野球...
１２月４、５の両日に兵庫県の阪神甲子園球場で開かれる、元高校球児によ...
【北斗】少年野球の第１回ＴＡＮＩＫＡＷＡスマイルＣＵＰ（谷川少年団主...
１０月に苫小牧市などで開かれた少年野球の北海道学童軟式野球都市対抗戦...
【北斗、七飯、森】軟式野球の渡島中学校秋季大会（渡島中学校軟式野球指...
【江差】北辰運輸（町砂川）寄贈の優勝旗を争う学童軟式野球大会が１３、...
第１３回オーシャンスタジアム杯少年野球大会（函館市文化・スポーツ振興...
１０月に苫小牧市で開かれた高校野球ＯＢによる「マスターズ甲子園」を懸...
フットサルの第３３回全道ジュニアユース（Ｕ―１５）選手権大会函館地区...
ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）は１日、人気アニメ「ポケットモンスター（ポケモ...
１９７０年代、いわゆる「産業道路」の外側に住んでいた筆者は、親に手を...
〇…函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダ...
発達中の低気圧と前線の影響で、１日の渡島・桧山地方は強い風となった。...
函館の冬を盛り上げる一大イベント「２０２１はこだてクリスマスファンタ...
道教育大学函館校の同窓会「夕陽会」は１１月２２日、コロナ禍で生活苦に...