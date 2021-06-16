この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
軟式野球の高松宮賜杯第６５回全日本大会函館支部大会（函館...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連あさ野球...
函館工業高校硬式野球部はこのほど、学校創立１１０年を記念して函工同窓...
函館軟野連あさ野球...
軟式野球の日本スポーツマスターズ２０２１函館支部大会（函館軟式野球連...
函館軟野連あさ野球...
中学軟式野球の第３８回全日本少年大会函館支部大会（函館軟式野球連盟主...
【北斗】第１５回函館新聞社杯朝野球大会（北斗市野球協会、函館新聞社主...
函館軟野連あさ野球...
【室蘭】陸上は１５日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で開幕。函館支部...
【写真特集】高体連陸上全道大会１日目（１５日） ...
【写真特集】高体連サッカー全道大会１日目・函大有斗（１５日）...
【写真特集】高体連サッカー全道大会１日目・函大谷（１５日）...
【小樽、赤井川】高体連道大会のサッカーは１５日、小樽市と後志管内赤井...
１９８０年代から９０年代前半、プロ野球の西武ライオンズが無類の強さを...
【江差】南部桧山衛生処理組合は、１０月１日採用の一般行政兼技術職員１...
【北斗】第２回市議会定例会は１５日開会し、会期を１８日までの４日間と...
【江差】第２回町議会定例会が１５日開会し、７氏が一般質問を行った。照...
【江差】江差町の照井誉之介町長は１５日の町議会定例会で、６５歳以上の...