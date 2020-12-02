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現役引退を表明したプロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの青山浩二投手...
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プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスは２１日、函館市出身の青山浩二...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１５日、本通公園野球グラウ...
道教大函館硬式野球部（甲田義和監督）は１日、練習グラウンドがある白鳥...
少年野球の第２２回テトラ杯争奪大会（ホテルテトラ主催）の決勝が３日、...
７月に釧路市で開かれた夏季北海道高校軟式野球大会北海道大会でベスト４...
北海道日本ハムファイターズは、１２月６日に札幌ドームで「ファンフェス...
女子軟式野球チームの函館ドルフィンズ（内藤重彰氏代表）主催のベースボ...
少年野球の第１２回オーシャンスタジアム杯大会（函館市文化・スポーツ振...
【七飯】マーク商事（北斗市追分３、熊谷貴典社長）は１日、七飯町中島に...
○…日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証生活サポートセンターは５...
函館市社会福祉協議会（市社協）は４、５の両日、午前１０時から市総合福...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は１１月３０日、同振興局で外国...
【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
函館市は、９月３０日に市環境部（日乃出町）で実施した、家庭から出され...
函館市議会第４回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算など議...
函館海上冬花火実行委は１日までに、来年２月に開催を予定していた「函館...
函館市は５、６の両日、イトーヨーカドー函館店（美原１）でマイナンバー...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１１月２８日、同校で「...