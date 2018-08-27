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【速報】開幕戦は函館中部―函館工業　秋の高校野球函館支部大会９月９日開幕

　９月９日に開幕する高校野球の第７１回秋季北海道大会函館支部予選（道高野連など主催）の組み合わせ抽選会が２７日、函大付属有斗高校で行われた。開幕カードは函館中部対函館工業で、来年３月に阪神甲子園球場で行われる“春のセンバツ”に向け熱戦が始まる。
　大会は支部加盟２６校のうち、部員不足のため松前、福島商、上磯、森、長万部の計５校が不参加。連合は大野農・八雲・南茅部（大八南連合）、江差・奥尻・上ノ国（桧山連合）の２チームで、計２１校１７チームが争う。
　函館支部の代表枠は２で、試合はすべて函館市のオーシャンスタジアムで行う。１２、１３日は調整日、１７、１８日は予備日。道大会は９月３０日から札幌市の円山球場、麻生球場で行われる。
　組み合わせ結果は次の通り（丸数字はその日の試合順、【】内は大会試合番号、時間は試合開始予定）。
　▽　９日　①午前８時半【１】（Ａブロック１回戦）　　函館中部　―　函館工業
　　　　　　②午前１１時【２】（Ａブロック２回戦）　　函館商業　―　ラ・サール
　　　　　　③午後１時半【３】（Ａブロック２回戦）　　知　　内　―　桧山北
　▽１０日　①午前８時半【４】（Ａブロック２回戦）　　函館稜北　―　市立函館
　　　　　　②午前１１時【５】（Ｂブロック２回戦）　　函館大谷　―　函館西
　　　　　　③午後１時半【６】（Ｂブロック２回戦）　　函大柏稜　―　函館水産
　▽１１日　①午前８時半【７】（Ｂブロック２回戦）　　桧山連合　―　七　　飯
　　　　　　②午前１１時【８】（Ｂブロック２回戦）　　函館高専　―　大八南連合
　　　　　　③午後１時半【９】（Ａブロック２回戦）　　函大有斗　―　【１】の勝者
　▽１２～１３日　調整日
　▽１４日　①午前１０時【１０】（Ａブロック準決勝）【９】の勝者―【２】の勝者
　　　　　　②午後０時半【１１】（Ａブロック準決勝）【３】の勝者―【４】の勝者
　▽１５日　①午前１０時【１２】（Ｂブロック準決勝）【５】の勝者―【６】の勝者
　　　　　　②午後０時半【１３】（Ｂブロック準決勝）【７】の勝者―【８】の勝者
　▽１６日　①午前１０時【１４】（Ａブロック決勝）　【１０】の勝者―【１１】の勝者
　　　　　　②午後０時半【１５】（Ｂブロック決勝）　【１２】の勝者―【１３】の勝者
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