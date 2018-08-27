９月９日に開幕する高校野球の第７１回秋季北海道大会函館支部予選（道高野連など主催）の組み合わせ抽選会が２７日、函大付属有斗高校で行われた。開幕カードは函館中部対函館工業で、来年３月に阪神甲子園球場で行われる“春のセンバツ”に向け熱戦が始まる。

大会は支部加盟２６校のうち、部員不足のため松前、福島商、上磯、森、長万部の計５校が不参加。連合は大野農・八雲・南茅部（大八南連合）、江差・奥尻・上ノ国（桧山連合）の２チームで、計２１校１７チームが争う。

函館支部の代表枠は２で、試合はすべて函館市のオーシャンスタジアムで行う。１２、１３日は調整日、１７、１８日は予備日。道大会は９月３０日から札幌市の円山球場、麻生球場で行われる。

組み合わせ結果は次の通り（丸数字はその日の試合順、【】内は大会試合番号、時間は試合開始予定）。

▽ ９日 ①午前８時半【１】（Ａブロック１回戦） 函館中部 ― 函館工業

②午前１１時【２】（Ａブロック２回戦） 函館商業 ― ラ・サール

③午後１時半【３】（Ａブロック２回戦） 知 内 ― 桧山北

▽１０日 ①午前８時半【４】（Ａブロック２回戦） 函館稜北 ― 市立函館

②午前１１時【５】（Ｂブロック２回戦） 函館大谷 ― 函館西

③午後１時半【６】（Ｂブロック２回戦） 函大柏稜 ― 函館水産

▽１１日 ①午前８時半【７】（Ｂブロック２回戦） 桧山連合 ― 七 飯

②午前１１時【８】（Ｂブロック２回戦） 函館高専 ― 大八南連合

③午後１時半【９】（Ａブロック２回戦） 函大有斗 ― 【１】の勝者

▽１２～１３日 調整日

▽１４日 ①午前１０時【１０】（Ａブロック準決勝）【９】の勝者―【２】の勝者

②午後０時半【１１】（Ａブロック準決勝）【３】の勝者―【４】の勝者

▽１５日 ①午前１０時【１２】（Ｂブロック準決勝）【５】の勝者―【６】の勝者

②午後０時半【１３】（Ｂブロック準決勝）【７】の勝者―【８】の勝者

▽１６日 ①午前１０時【１４】（Ａブロック決勝） 【１０】の勝者―【１１】の勝者

②午後０時半【１５】（Ｂブロック決勝） 【１２】の勝者―【１３】の勝者