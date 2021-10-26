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◇第２２回町長杯争奪大会兼第２２回教育長杯争奪大会（１７日、福島町フ...
◇厚沢部町協会１０月例会（１７日、町多目的交流広場パークゴルフ場） ...
◇友愛会１０月月例会（１７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男...
◇木曜会・茂辺地大会（１４日・北斗市茂辺地パークゴルフ場） ▽男子...
◇友愛グランドチャンピオン大会（２４日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場...
◇第１０回つぐみ会大会（５日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ①佐...
◇友愛ペアマッチ交流大会（１０日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ...
◇厚沢部町本町新町町内会親睦大会（１０日、町多目的交流広場パークゴル...
明治安田生命杯ペア大会（２日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パ...
毎日会・月曜コンペ（９月２７日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館...
【苫小牧】ＪＲ北海道によると、２６日、苫小牧市周辺の大雨の影響で、函...
【北斗】市議会文教厚生常任委員会（新関一夫委員長）は２６日、市内保育...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビルで３０、３１の両日、「函...
【森】町と武蔵野美術大（東京都）は今年度から、自然資本を生かしたまち...
【森】森町消防本部は、来年４月１日採用予定の救急救命士２人を募集して...
◇木曜会・北斗市八郎沼大会（２１日、北斗市八郎沼パークゴルフ場） ...
◇第２２回町長杯争奪大会兼第２２回教育長杯争奪大会（１７日、福島町フ...
◇厚沢部町協会１０月例会（１７日、町多目的交流広場パークゴルフ場） ...
◇友愛会１０月月例会（１７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男...
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