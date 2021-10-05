この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
◇第９回真砂杯（２６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
◇厚沢部町パークゴルフ協会９月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
木曜会・恵山シーサイド大会（１６日、恵山シーサイドパークゴルフ場、木...
毎日会・月曜コンペ（６日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
ぶらっと大会（８日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会...
◇第６回來夢杯（１２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
ぶらっと大会（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パークゴルフ...
函館市老人クラブ連合会（山田富雄会長）の第７回パークゴルフ大会が１５...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
◇２１年度厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（５日、町多目的交...
【森】第１回森町議会１０月会議が５日開かれた。農地耕作条件改善事業濁...
【森】森町老人クラブ連合会が主催する第１５回パークゴルフ大会が９月２...
【乙部】岩盤崩落に伴う町内の国道２２９号の通行止めへの対策として、町...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽８日＝...
【八雲】八雲保健所は５日、管内の５０歳代女性１人が腸管出血性大腸菌感...
【札幌、旭川】道や札幌市などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
【北斗】萩野小学校（石山史校長）の稲刈り体験学習が９月２９日、市開発...
【江差】町の観光拠点の一つ「かもめ島」の美しい景観を維持しようと、江...
函館市船見町の古刹、高龍寺（永井正人住職）では、同寺所蔵の掛け軸や書...