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◇木古内町国民健康保険事業 第２０回木古内町民パークゴルフ大会（８月２...
◇第７回金谷杯（８月２２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
◇第２０回千代の富士杯争奪パークゴルフ大会（２１日、福島町ファミリー...
◇厚沢部町パークゴルフ協会８月例会（２２日、町多目的交流広場パークゴ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（１９日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
◇友愛会８月月例会（８日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第８回つぐみ会大会（９日、七飯パークゴルフ場） ▽男子 ①田中幹...
◇木曜会・七飯本町大会（５日、七飯町本町パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇木曜会・七飯町大中山大会（７月２２日、七飯町大中山パークゴルフ場）...
◇友愛ペアマッチ交流大会（７月２５日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場）...
函館市は７日、市に住民登録している４０～４４歳の約１万２０００人に、...
渡島総合振興局は、渡島管内の魅力を発信する動画の秋編「ＪＯＭＯＮ渡島...
【上ノ国】光る絵本展プペルバスｉｎ北海道ひやま事務局（木村侑代表）は...
函館市陣川町にある史跡四稜郭で、駐車場横の畑に植えたヒマワリが見頃を...
【乙部】岩盤崩落で町内鳥山―館浦間の国道２２９号が通行止めとなってい...
【写真特集】道南高校新人陸上大会...
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