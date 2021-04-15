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◇友愛会４月月例大会（４日、緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
【北斗】子ども向けのボール運動指導プログラム「バルシューレ」のＣ級指...
【北斗】北斗市柳沢３２３のゴルフ場「函館ベイコーストカントリークラブ...
◇第２回つぐみ会パークゴルフ大会（２月２３日、ななえ峠室内パークゴル...
◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
◇第１回つぐみ会パークゴルフ大会（１月１０日、ななえ峠室内パークゴル...
オオミ愛好会（１９日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子＝①...
◇第１２回つぐみ会パークゴルフ大会（３日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇オオミ愛好会（１１月１７日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男...
◇第４回ＮＰＯ法人エンジョイライフ杯（１１日、森町緑の丘友愛パークゴ...
【七飯】町は、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた町内事業者...
【北斗】市三ツ石・当別地区（石別地区）の活性化に取り組む石別地区観光...
◇北斗市（１６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１６日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
身近な現象を数式で表す現象数理学を専門とする公立はこだて未来大複雑系...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は９日、「第１６回春の...
「おいしいね！」クラスメートと初めての学校給食を味わう函館戸井学園の...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...