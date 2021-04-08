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【北斗】子ども向けのボール運動指導プログラム「バルシューレ」のＣ級指...
【北斗】北斗市柳沢３２３のゴルフ場「函館ベイコーストカントリークラブ...
◇第２回つぐみ会パークゴルフ大会（２月２３日、ななえ峠室内パークゴル...
◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
◇第１回つぐみ会パークゴルフ大会（１月１０日、ななえ峠室内パークゴル...
オオミ愛好会（１９日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子＝①...
◇第１２回つぐみ会パークゴルフ大会（３日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇オオミ愛好会（１１月１７日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（８日、町多目的交流広場パ...
◇七飯町（９日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （９日...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
【鹿部】本格的な行楽シーズンを前に道警函館方面本部は５日、鹿部飛行場...
入学式で名前が呼ばれ元気よく立ち上がる新入生（函館戸井学園）...
２０２０年度の道教育実践表彰（教職員表彰）に、渡島管内から三笠裕也教...
◇友愛会４月月例大会（４日、緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
【札幌、旭川】道と札幌市などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者を...
市立函館保健所は８日、函館市内居住の年代・性別非公表の１人が新型コロ...
【福島】町は、２９日の岩部クルーズの運航開始に合わせ福島元気プロジェ...
２つの町のあゆみをつなぎ 文化交流の〝道〟として役割を過去から未来...