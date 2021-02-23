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◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第１回つぐみ会パークゴルフ大会（１月１０日、ななえ峠室内パークゴル...
オオミ愛好会（１９日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子＝①...
◇第１２回つぐみ会パークゴルフ大会（３日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇オオミ愛好会（１１月１７日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（８日、町多目的交流広場パ...
◇第１１回つぐみ会パークゴルフ大会（５日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇ラストコールパークゴルフ大会（３日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
【七飯】函館七飯スノーパークで２１日、かまくら作り体験が開かれた。１...
■函館市人見町、市芸術ホール職員、古川大記さん（３９） ２０１１年...
はこだて音楽鑑賞協会は２０２１年度の公演スケジュールを公表した。４月...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト合格者（１４日、ニヤマ高...
◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
函館短大保育学科の２年生１１人が、保育現場でカウンセリングなど心理的...
函館市新川町の結婚相談所「ららぽーとブライダル」の米木司代表（７１）...
【福島】町観光協会は１２日に開いた三役会議で、５月９日に開催予定だっ...