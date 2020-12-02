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◇厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（８日、町多目的交流広場パ...
◇第１１回つぐみ会パークゴルフ大会（５日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇ラストコールパークゴルフ大会（３日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）はこのほど、木古内パークゴルフ場...
◇初心者・総大会（１０月１１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１２日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
◇厚沢部町パークゴルフ協会１０月例会（１８日、町多目的交流広場パーク...
【七飯】マーク商事（北斗市追分３、熊谷貴典社長）は１日、七飯町中島に...
○…日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証生活サポートセンターは５...
函館市社会福祉協議会（市社協）は４、５の両日、午前１０時から市総合福...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は１１月３０日、同振興局で外国...
【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
函館市は、９月３０日に市環境部（日乃出町）で実施した、家庭から出され...
函館市議会第４回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算など議...
函館海上冬花火実行委は１日までに、来年２月に開催を予定していた「函館...
函館市は５、６の両日、イトーヨーカドー函館店（美原１）でマイナンバー...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１１月２８日、同校で「...