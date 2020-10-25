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◇第１０回つぐみ会パークゴルフ大会（６日、八郎沼パークゴルフ場） ▽...
◇第２１回福島町長杯争奪大会兼第２１回教育長杯争奪大会（１０月１０日...
◇交流ペア大会（９月２５日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ①佐藤幸...
◇ミニコンペ（９月２１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽男子 ...
函館市老人クラブ連合会（山田富雄会長）はこのほど、すずらんの丘公園パ...
【木古内】町パークゴルフ場「フォーレストパークりろない」（２７ホール...
◇９月・月例大会（２０日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子】...
◇交流パークゴルフ大会（１８日・すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽...
【森】森町老人クラブ連合会（深川節雄会長）が主催する第１４回パークゴ...
◇厚沢部町パークゴルフ協会９月例会（２０日、町多目的交流広場パークゴ...
ツイッターなどのＳＮＳを中心に活動しているアマチュア写真家の風間琥太...
【北斗、八雲】サッカーの函館地区トラック協会杯Ｕ―１１大会（北海道ト...
少年野球の第１２回オーシャンスタジアム杯大会（函館市文化・スポーツ振...
１１月１２日に札幌市で開幕する第７３回全日本バレーボール高校選手権大...
テニスの吉田杯秋季道南ジュニア大会（函館テニス協会主催）がこのほど、...
◇交流ペア大会（９日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽順位＝①小...
函館市の紅葉スポットの一つ、笹流ダム前庭広場（赤川町）で、イタヤカエ...
高齢になってくると、健康維持にバランスのとれた食事とともに適度な運動...
池見石油店（函館市西桔梗町、石塚大社長）の「スマイルフェア」が２４日...
〇…輸入果物販売大手のドール（東京）は今月下旬から、血圧を下げる機能...