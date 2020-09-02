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◇第８回つぐみ会パークゴルフ大会（１３日、七飯町パークゴルフ場） ...
◇厚沢部町パークゴルフ協会８月例会（２３日、町多目的交流広場パークゴ...
◇ミニコンペ（１０日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽男子 ①木...
函館市は１７日、今年度の「市民パークゴルフ大会」と「２０２０道南チャ...
◇交流・ペア大会（７月２４日・すずらん丘公園パークゴルフ場） ①中村...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯大会（２日、町多目的交流広場パークゴルフ場...
◇第７回つぐみ会大会（７月２１日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇厚沢部町パークゴルフ協会７月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
各中学校での部活動再開とともに、函館市内の中学クラブチームも練習を開...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２１日、森ゆうあいパークゴルフ...
本町・五稜郭エリアににぎわいを呼び込む「五稜郭まちなかオープンテラス...
〇…札幌市白石区の「嗚呼！ラーメン豚の花道」の期間限定店が２日、ポー...
１日朝、函館市大町の緑の島の岸に大量のイワシが浮かんでいるのを緑の島...
日本政策金融公庫函館支店...
日本終活協会（打田智明理事長）は５日午前９時半から、函館市総合福祉セ...
【七飯】七飯男爵太鼓創作会（高橋理沙会長）は、川田龍吉男爵（１８５６...
函館戸井西小学校（藤森祐子校長、児童２９人）で１日、ＡＩＲＤＯ（エア...
◇函館市民町会交流大会（８月２３日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ...
函館市文化・スポーツ振興財団は２２日午後２時から、市民会館小ホールで...
函館市は、ひとり親家庭を対象にした「合同企業説明会」を１８日午後１時...