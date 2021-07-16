この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
東京五輪バドミントン競技出場に向け、函館市で事前合宿中のカナダ代表チ...
東京五輪バドミントン競技に出場するカナダ代表選手団が１３日、函館アリ...
【七飯】１７日から京都府長岡京市で開かれる第３７回若葉カップ全国小学...
【森】中体連の管内大会バドミントンは８日、森町民体育館で行った。団体...
２０２０東京オリンピック・パラリンピック合宿支援等函館市実行委（事務...
【森】中体連渡島管内大会のバドミントンは森町民体育館で男女の団体戦代...
函館市中体連のバドミントンは６月２８、２９の両日、遺愛中学高校で行っ...
渡島中体連バドミントン（写真は２４日）...
【森】渡島中体連のバドミントンは２２～２４日、森町民体育館で男女の団...
【帯広】バドミントンは１７～１８日、帯広市のよつ葉アリーナ十勝で個人...
東京五輪の陸上男子走り幅跳びに出場する函大付属有斗高校卒の城山正太郎...
工藤市長は１５日の定例記者会見で、首都圏を中心に新型コロナウイルス感...
函館市西部地区の再整備事業で実施団体を担う第三セクターの設立に関する...
函館市は１５日、市内の新型コロナウイルスワクチンの接種状況と今後の見...
ナイター競輪発祥の地、函館競輪場に６年ぶりに「サマーナイトフェスティ...
厚労相の諮問機関・中央最低賃金審議会が、２０２１年度の最低賃金を２８...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で販売しているオリ...
酒造会社の上川大雪酒造（上川管内上川町）の親会社と、函館高専同窓生の...
五稜郭タワー（函館市五稜郭町、中野恒社長）で１５日、夜に咲き、朝には...
ソフトテニスの第７６回国体函館支部代表選考大会少年の部（函館ソフトテ...