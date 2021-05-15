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函館新聞電子版が５周年を迎えました。２０１６年５月１５日のサービス開...
函館新聞社メディア局は、２０２０年９月に動画投稿サイト「ＹｏｕＴｕｂ...
函館新聞電子版５周年を記念して、イマジンホテル＆リゾート函館（函館市...
厚沢部町は、住民サービスの向上と事務の効率化を図るため４月１日付で、...
函館開発建設部は今年度当初予算で、漁港などの水産基盤整備に３１億５０...
子どもの情緒を育て、情操、意志、社会性にまで高めていくには、どうすれ...
松前町の２０２１年度一般会計予算は前年度比６・６％増の４８億８０３０...
私には保育園時代からの親友がいます。もうかれこれ４０年以上の&hel...
函館朝市、ＪＲ函館駅直近に大型クルーズ船が入港できるよう、２０２２年...
Ｑ 先日、株式会社の定時株主総会があり、今回任期満了した同一役員が再...
函新杯朝野球（１４日）...
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道への緊急事態宣言発令決定を受け、今なお厳しい状況が続く道南の観光施...
函館市文化団体協議会（文団協、加盟３６団体）は１４日、今年度の通常総...
北海道に３度目の新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が発令されること...
【江差】町は１７日から、町内の高齢者施設や介護事業の従事者を対象とし...
文化庁は１４日、世界文化遺産登録を目指す「北海道・東北の縄文遺跡群」...
函館西署は１４日、ＪＲ函館駅で子どもと女性の犯罪被害防止を呼び掛ける...
函館中央署と函館中央管内防犯協会は１４日、函館東郵便局（湯川町２、本...
市立函館保健所は１４日、函館市内の医療機関でノロウイルスが原因とみら...