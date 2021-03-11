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■函館市高丘町、主婦、竹中郁代さん（７４） 雑誌「婦人之友」愛読者...
太陽の日差しから暖かさを感じるようになり、野良猫たちもポカポカ陽気に...
青森県大間町に電源開発（東京）が建設中の大間原子力発電所。市民団体「...
レシピ作成にあたり、実際に試作するために必要な食品や器具の準備を担当...
平時の地域づくり大事 函館市地域交流まちづくりセンター長・丸藤競さん ...
■函館市谷地頭町 神職 桑原隆次さん（４２） 休日で、金森赤レンガ...
■函館市松川町、会社員、野寺正樹さん（６７） 所用で銀行内にいる時...
Ｑ 先日、法務局から登記所備付地図作成作業の案内文書が届きました。私...
救援活動現地で支える 井口省三さん 函館市社会福祉協議会の井口省三さ...
親子の思いに寄り添う ほんわか ２０１２年の夏休みから福島県の子ども...
【知内】知内町が東日本大震災の被災地支援の一環として、２０１１年８月...
２０１１年３月１１日の東日本大震災発生から１１日で１０年を迎える。渡...
函館市は、新型コロナウイルスワクチン接種について、６５歳以上の高齢者...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場の工藤禎康場長（５５）が１０日、着...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）は１０日、函館国際ホテルで「第２...
道農政事務所（札幌）は、道内農業の概要や政策別の動向などをまとめた今...
■函館市高丘町、主婦、竹中郁代さん（７４） 雑誌「婦人之友」愛読者...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２７日午前１０時半から、函館...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）は１４日まで、同館...