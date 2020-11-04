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新型コロナウイルスに翻弄され、いまだ世界中がコロナ禍の中にある今年も...
「Ｇｏ Ｔｏ トラベルがあって本当にありがたい。日本人がこんなにいる...
秋も深まりました。今のところ極端な低温や強風が無いので、木々の紅葉を...
国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の東京発着追加や地域共通...
この時期、札幌の北大構内は大勢の人でにぎわう。黄色くなったイチョウ並...
「冬場の観光は北国特有の難しさや厳しさがある。需要を回復させる対策が...
終活に関する相談や支援を行う一般社団法人日本終活協会（函館市富岡町２...
★介護施設など新規入居者にＰＣＲ検査実施へ（２５日） 函館市は、新型...
函館市末広町や元町一帯は市から「伝統的建造物群保存地区」に指定され明...
Ｑ 親が亡くなったのですが、相続手続の際に法務局発行の「法定相続情報...
ハートランドフェリーは４日、低気圧の接近の影響で江差発奥尻行きの１便...
函館地方気象台は４日、函館で初雪を観測したと発表した。平年（１０月２...
【江差】江差地区安全運転管理者協会（前田憲男会長）と函館地方安全運転...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は１０月３１日、恵山山背泊から出港...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は１０月２８日午前５時半から、函館...
函館近郊ではイカが釣れている。特に夜が好調のようだ。また、ピークを迎...
【鹿部】町地域おこし協力隊の野田春香さん（２７）がユーチューブチャン...
【札幌】札幌市は４日、同市内で新たに５１人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌】道は４日、道検査分で、桧山管内の１人を含む２３人が新たに新型...