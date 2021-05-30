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知内町内の幼児教育、保育施設（知内幼稚園・知内保育園・湯ノ里保育所）...
函館公園内の中央広場で、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で２年...
函館臨床福祉専門学校（函館市美原１）は今年で開校２５年目を迎えた。開...
新型コロナウイルス禍でひきこもり状態にある若年層や中高年の孤立化が懸...
新型コロナウイルス収束の兆しが見えない中、感染拡大後２度目の春の大型...
渡島総合振興局は、道南でのブドウ栽培やワイン醸造の人材育成を目指す「...
新型コロナウイルス流行も２年目となり、影響が長期化する中で、今年も大...
【江差】「桧山管内水産振興対策協議会（旧ひやま地域ニシン復興対策協議...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ、飯田浩二代表理事）は、世界的に流行し...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は新年度から、宿泊研修や修...
函館市は２９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワク...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は２１日から、...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２８日、４月の渡島・桧山管内の雇...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）は２８日、函館・近...
函館合唱連盟（島聖子理事長、加盟１７団体）は６月６日午後２時から、第...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）が主催する、外国人留学生を対象とした...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館軟野連あさ野球...
ハンドボールは２３、２４の両日、函館アリーナで行った。男子は７チーム...
水泳は２３日、函館市民プールで行った。女子５０メートル自由形で吉田琴...