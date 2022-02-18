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道がまとめた２０２１年の道内漁業生産高（速報値）によると、数量は前年...
【北斗】厳しい寒さが続く中、市細入のビールハウス内でサラダ用の葉野菜...
【江差】桧山振興局はこのほど、２０２１年の桧山管内での漁業生産高（速...
道は、今年度の道産業貢献賞（農業関係功労者）の受賞者を決めた。道南か...
ホクレン函館支所（函館市宮前町）は、２月９日の「ふっくりんこ」の日に...
道農政事務所函館地域拠点（齋藤繁雄支局長）はこのほど、道南での農林水...
【厚沢部】町はこのほど、町役場で今年度の新規就農者・後継就農者認定式...
渡島総合振興局は、渡島管内（八雲町熊石地区を除く）の２０２１年の漁業...
函館市のＮＰＯ法人「のこたべ」（平島美紀江代表）は５日、オンラインイ...
今季の道南スルメイカ漁が１月末で終了し、函館市水産物地方卸売市場での...
【北斗】ハウスで栽培した軟白ネギの収穫と出荷作業が、市内の農家で進ん...
函館少年刑務所は１８日、２０代男性受刑者２人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに２６５６人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１６３人が新たに新型コロナウ...
道南いさりび鉄道は１８日、線路除雪業務を行う４０代、６０代、７０代の...
■新幹線が落とした雪の塊 新函館北斗駅 北海道新幹線が発着する新函...
函館市は新年度、一人親家庭で経済的不利益の解消につなげようと、養育費...
災害時のボランティア活動を支援する道内の連携組織「北の国災害サポート...
【七飯】任期満了に伴う町長選（３月２２日告示、同２７日投開票）と、同...
函館市がまとめた２月の石油製品小売価格調査結果によると、１０日時点の...