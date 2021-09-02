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道は、農家の生産性向上や人手不足解消の切り札とされる「スマート農業」...
渡島総合振興局と桧山振興局が３日に発表した渡島、桧山管内の農作物生育...
【北斗】ＪＡ新はこだて（本店・北斗市、横道重人組合長）は１３日、北海...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１０日、はこだてみらい館（若...
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７月に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成す...
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函館市は３～５日、１７～１９日にコープさっぽろいしかわ店と湯川店で「...
箱館奉行所は１８日午後１時半から同奉行所で開くものづくり講座「ペーパ...