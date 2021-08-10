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道南の４７市町・森林組合・林産業事業体で構成し、森林認証制度の普及に...
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北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を記念して、函館市教委と北海...
遺愛女子高校吹奏楽局（坂井りずむ局長）の第３１回定期演奏会（同局ＯＧ...
函館中部高校吹奏楽局（金澤せりか局長）と同局卒業生でつくる白楊吹奏楽...
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