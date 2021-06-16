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【上ノ国】道立総合研究機構中央水産試験場は３日、小砂子漁港のいかだで...
【上ノ国】町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」（森啓介社長）は、...
【乙部】桧山沖のニシン資源の復興を目指す「桧山管内水産振興対策協議会...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）で１０日、露地栽培のイチゴ狩...
【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
渡島総合振興局と桧山振興局は７日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
道南の赤肉ブランドメロン「さぶりメロン」の初競りが８日、函館市青果物...
渡島総合振興局は今月から、今年度の「道南ワインアカデミー」を開講する...
【室蘭】陸上は１５日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で開幕。函館支部...
【写真特集】高体連陸上全道大会１日目（１５日） ...
【写真特集】高体連サッカー全道大会１日目・函大有斗（１５日）...
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【小樽、赤井川】高体連道大会のサッカーは１５日、小樽市と後志管内赤井...
１９８０年代から９０年代前半、プロ野球の西武ライオンズが無類の強さを...
【江差】南部桧山衛生処理組合は、１０月１日採用の一般行政兼技術職員１...
【北斗】第２回市議会定例会は１５日開会し、会期を１８日までの４日間と...
【江差】第２回町議会定例会が１５日開会し、７氏が一般質問を行った。照...
【江差】江差町の照井誉之介町長は１５日の町議会定例会で、６５歳以上の...