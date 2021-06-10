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道南の赤肉ブランドメロン「さぶりメロン」の初競りが８日、函館市青果物...
渡島総合振興局は今月から、今年度の「道南ワインアカデミー」を開講する...
函館の地酒「函館奉行」の原料となる酒米「吟風」の田植え式が５日、函館...
【北斗】市特産のトマトの出荷が、市トマト共同選別施設（市中野通）で始...
【知内】町重内の帰山和敏さん（５７）の水田では、純米吟醸酒「ましろ」...
今季の道南スルメイカ漁が始まり、２日早朝、函館漁港（入舟町）に初水揚...
今季の道南スルメイカ漁が１日解禁された。函館漁港（入舟町）では、早朝...
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【福島】町はコンブ、ナマコ、ウニの種苗生産機能を集約した新たな施設の...
○…「中華料理 壹龍火（いちりゅうか）」がこのほど、函...
函館市は９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチ...
６５歳以上を対象とする函館市の新型コロナウイルスワクチンの集団接種と...
バレーボールの第４１回全日本小学生大会南北海道大会函館地区予選（函館...
【室蘭、登別】ハンドボールは９日開幕。室蘭市体育館、登別市総合体育館...
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工藤恵美氏（市政クラブ） 旧金森洋物店（郷土資料館）の冬季間閉鎖で建...
札幌市を中心に活動するポスチュアウオーキング協会認定の山内夕佳里さん...
海上保安庁は船舶や無新通線、航空機関連の有資格者を３０日まで募集して...
国土交通省は、魅力ある地域づくりに取り組む団体を表彰する「手づくり郷...