この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【八雲】酪農担い手の確保を目指す「大関（だいかん）牧場」（町上八雲）...
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）は、セイヨウオオマルハナバチを使...
【七飯】小野養鶏場（町鶴野）とＮＰＯ法人「のこたべ」はこのほど、同養...
日本穀物検定協会（東京）が発表した２０２０年産米の食味ランキングで、...
【北斗】市細入のビニールハウスで、ホウレンソウやワサビ菜、ルッコラな...
道は、振興局単位で１０年後を見据えた地域農業・農村の「目指す姿」を初...
【厚沢部】新規就農者支援などを実施している厚沢部町農業担い手育成対策...
函館の若手漁師が捕れたての函館産魚介類を直接販売するイベント「ハコダ...
函館市亀田港町の安川農園（安川満江代表）のビニールハウスで、寒気に触...
【北斗】渡島総合振興局は１９日、今年度の道指導農業士の称号と知事感謝...
【知内】知内町が東日本大震災の被災地支援の一環として、２０１１年８月...
２０１１年３月１１日の東日本大震災発生から１１日で１０年を迎える。渡...
函館市は、新型コロナウイルスワクチン接種について、６５歳以上の高齢者...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場の工藤禎康場長（５５）が１０日、着...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）は１０日、函館国際ホテルで「第２...
道農政事務所（札幌）は、道内農業の概要や政策別の動向などをまとめた今...
■函館市高丘町、主婦、竹中郁代さん（７４） 雑誌「婦人之友」愛読者...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２７日午前１０時半から、函館...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）は１４日まで、同館...