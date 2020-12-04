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【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型世代促進温室で２７日、試験...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日、函館北洋ビルで「漁業就...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...
１０月に始まった道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ...
高級ブランドとして知られる七飯町産リンゴ「ななみつき」の初競りが１２...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は７日、コープさっぽろ湯川店内...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１０月の生鮮スルメ...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は７、８の両日、札幌の人気スー...
ＪＲ北海道は２日、２０２０年度第２四半期（４～９月）の線区別収支と利...
【乙部】ひやま漁協のスケトウダラ延縄（●はえなわ）漁が３日、今シーズ...
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【森】４日午前８時半ごろ、森町内のＪＲ函館線掛澗駅―森駅間の線路上で...
【奥尻】町は３日から１６日までの２週間を新型コロナウイルス感染症の感...
【七飯】町教委は４日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、来年１月...
日本航空（ＪＡＬ）は４日、運航乗務員の体調不良で人繰りがつかなくなっ...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森で１１月２１～２３日、中高...
【北斗】市教委の今年度成人大学講座が１１月２６日、公民館で開かれた。...