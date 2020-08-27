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道南で水揚げが増えているブリの消費拡大を目指すプロジェクトが、函館で...
【北斗】北斗産キュウリの出荷が、ＪＡ新はこだてきゅうり共同選別施設（...
渡島総合振興局と桧山振興局は１９日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【上ノ国】ひやま漁協（本所・乙部町）管内の各漁港で１０日、マグロの水...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での７月の生鮮スルメイ...
渡島総合振興局と桧山振興局は４日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【厚沢部】アスパラガスなどを栽培している町中館の農業、三浦忠明さん（...
函館市陣川町の「Ｂｌｕｅ Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ ＨＯＮＤＡ」（本田利...
【乙部】桧山振興局は、地域ブランドとして国の地理的表示「ＧＩ」保護制...
【江差】町水堀町２７１の園芸店「水堀フラワーセンター」（吉田勇代表）...
函館市病院局は２６日、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の今年度４～６...
函館中央署（上野泰広署長）は２５日、七飯町上藤城の会社員、荒川賢（さ...
エア・ドゥは２６日、機材トラブルのため、函館発羽田行きの１便を欠航し...
道立函館高等技術専門学院（桔梗町４３５、鈴木一弘学院長）は、９月６日...
北斗市在住のフルート奏者、水上知歩さんと同市在住のピアニスト、桜田佳...
市立函館高校（谷川敬一校長）は２５日、同校で２年生による「プレゼンテ...
魚などの養殖技術の確立に向け、関係者が議論する「函館市魚類等養殖推進...
函館国際観光コンベンション協会は、観光客や函館・近郊の住民も楽しめる...
函館白百合学園中学高校（高橋眞理子校長）は、暑さ対策として来年度から...
サンマが獲れない。心配された通り厳しいスタートとなった。２３日に北太...