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【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型温室で２２日、水稲品種の開...
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渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【厚沢部】町松園のバレイショ集出荷貯蔵施設で２０日、今年度のメークイ...
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【北斗】農業青年クラブ「北斗市４Ｈクラブ」（春山和隆会長、会員１４人...
函館近海で漁獲が増えているブリの消費拡大を目指す「トトタベローネｉｎ...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２７日、函館市上新川町の新本部...
【江差】町水堀町２７１の園芸店「水堀フラワーセンター」（吉田勇代表）...
◇北斗市（２９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２９日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時４５分） ◇長...
【厚沢部】第３回厚沢部町議会臨時会が２７日、開かれた。新型コロナウイ...
【福島】江戸時代の測量家伊能忠敬の研究に取り組む福島町史研究会（中塚...
【札幌】札幌市は２７日、市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感染、...
【上ノ国】上ノ国高校（上野秀俊校長）は２２日、同校体育館で外部講師を...