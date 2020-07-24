この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型温室で２２日、水稲品種の開...
【福島】町が福島漁港内に建設した「蝦夷アワビ」養殖施設で１９日、町民...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【厚沢部】町松園のバレイショ集出荷貯蔵施設で２０日、今年度のメークイ...
函館市南茅部地区で２０日、上品で澄んだだしが取れる天然マコンブの今季...
【北斗】農業青年クラブ「北斗市４Ｈクラブ」（春山和隆会長、会員１４人...
函館近海で漁獲が増えているブリの消費拡大を目指す「トトタベローネｉｎ...
【江差】町は、町内の農水産物の消費拡大を目的とした「産直マルシェ軽ト...
【厚沢部】新規就農者の営農サポートなどを実施している町農業担い手育成...
【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）でサクランボ狩りが始まり...
【厚沢部】農業研修生を受け入れている町富栄の庄山農園（庄山謙一代表）...
【江差】江差町民芸団体連絡協議会（会長、照井誉之介町長）は、江差追分...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
【松前】松前公園のアジサイが見頃を迎える中、松前藩屋敷内の水路にアジ...
札幌市は２４日、市内の２０～４０代の男女６人が新たに新型コロナウイル...