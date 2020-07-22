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渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【厚沢部】町松園のバレイショ集出荷貯蔵施設で２０日、今年度のメークイ...
函館市南茅部地区で２０日、上品で澄んだだしが取れる天然マコンブの今季...
【北斗】農業青年クラブ「北斗市４Ｈクラブ」（春山和隆会長、会員１４人...
函館近海で漁獲が増えているブリの消費拡大を目指す「トトタベローネｉｎ...
【江差】町は、町内の農水産物の消費拡大を目的とした「産直マルシェ軽ト...
【厚沢部】新規就農者の営農サポートなどを実施している町農業担い手育成...
【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）でサクランボ狩りが始まり...
【乙部、厚沢部】桧山管内の農作物の生育状況などを把握するため、桧山振...
渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【札幌】札幌市は２２日、市内の６人が新たに新型コロナウイルスに感染し...
【福島】町が福島漁港内に建設した「蝦夷アワビ」養殖施設で１９日、町民...
江差保健所は２２日、食中毒警報を発令した。前２日間の最低気温が２０度...
【厚沢部】町は町峠下の「鶉ダム」をデザインしたダムカードを２３日から...
「たられば」の話をしても仕方がないが、新型コロナウィルスの感染拡大が...
ビジネスを通じた地域課題の解決を考えるサークル「函館大学ビジネス企画...
函館市出身の画家で独立美術協会（独立展）で活躍した、故高森明さんが生...
〇…函館市内外で飲食店を運営するエイチケイアール（中道...
函館市花園町の「クッキー薬局」（吉田邦章代表）は２０日、管理栄養士に...
函館新聞社は、このたびの令和２年７月３日からの大雨災害で被災された方...