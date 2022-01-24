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遺愛女子高校出身の函館市議会の女性議員３人でつくる、函館市議遺愛ＯＧ...
今年度の社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰伝達式が２１日、函館市...
道は、札幌市外に本社を置く道内中小企業の就業規則の作成・変更、テレワ...
函館市都市景観審議会（会長・岡本誠公立はこだて未来大教授）の今年度第...
渡島総合振興局主催の道南の食品加工業などを対象にした「食人材『デジリ...
ＪＲ北海道は２１日、千歳線植苗駅―南千歳駅間で新潟貨物ターミナル駅発...
【札幌】鈴木直道知事は２１日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
【知内】第１回知内町議会臨時会が２１日開かれた。住民税非課税世帯に対...
【鹿部】渡島信用金庫（森町、伊藤新吉理事長）は１７日、子育て支援に役...
函館市が公表した住民基本台帳に基づく２０２１年１２月末時点の人口は、...
連載小説「秀吉と本因坊」が２３日完結した。時代小説の人気作家・坂岡真...
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○…函館ＹＷＣＡ（函館市松陰町）は、毎年好評の熊本県産...
２０１９年１月末で閉店した旧棒二森屋アネックスの建物を活用しテナント...
北海道付近で冬型の気圧配置が緩んだため、２３日の函館市内は日中に晴れ...
道警本部厚生課は２３日、函館中央署留置管理課巡査の２０代の男性警察官...
函館少年刑務所は２３日、４０代男性刑務官１人が新型コロナウイルスに感...
函館市乃木町の主婦で、市内の「書法 勝游社（しょうゆうしゃ）」（上山...