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函館市教委会は、ＮＨＫ広場（富岡町３）内に開設しているテニスコート（...
函館市の工藤寿樹市長と函館市町会連合会（松尾正寿会長）の懇談が１７日...
１８歳以下の子どもに１０万円相当を支給する政府の新型コロナウイルス対...
【鹿部】町と内閣府、道は８日、７月に道が公表した津波浸水想定で町内の...
函館青年会議所（函館ＪＣ）の紀國隆介理事長らメンバーが１６日、函館市...
渡島総合振興局は、人の移動が増え、飲食の機会も増える年末年始に向け、...
函館市医療・介護連携推進協議会（座長・大泉潤市保健福祉部長）がこのほ...
渡島総合振興局と桧山振興局は、若手職員が中心となって渡島、桧山管内で...
函館市の工藤寿樹市長は１７日の定例記者会見で、人と接触する機会が増え...
【鹿部】鹿部商工会青年部は、新型コロナウイルス収束の見通しが立たない...
【木古内】町は、来年４月１日から勤務し図書室業務全般に従事する、司書...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は１９日、道南いさりび鉄道札苅駅...
【七飯】町教委は１８日、町文化センターで家庭教育・子どもチャレンジ講...
【乙部】食堂併設の農産物直売所「たごまる」は１８日、同所で今年を締め...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２４日...
渡島保健所は２１日、管内の７０代男性１人が腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
津軽海峡フェリーは２１日、大間港の海上荒天で函館―大間間の１往復２便...