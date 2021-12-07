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立憲民主党の代表代行に就任した逢坂誠二衆院議員が５日、あいさつのため...
函館市は３日、現在指定管理者が運営している宿泊施設「ホテル恵風」（恵...
函館市は２０２０年の人口動態（確定値）をまとめた。合計特殊出生率（１...
函館市は今年度一般会計補正予算案に港町ふ頭コンテナヤードの施設運営委...
今夏に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する...
灯油価格の高騰が市民の家計を直撃する中、函館市は低所得者を対象にした...
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【上ノ国】町は３日の町議会全員協議会で、子育て世帯への臨時特別給付金...
【北斗】市町会連合会（大折伸明会長）は１１月２４日、市の来年度予算編...
函館演劇鑑賞会は９日午後６時半から、第３１３回例会として俳優座劇場プ...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は１１日午後１時半...
第２７回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）は５日、函館市公民館...
少し落ち着きを取り戻しつつあるも、世界はいまだ新しいコロナに翻弄され...
函館市内で放課後等デイサービスや就労継続支援Ｂ型事業所などを展開する...
市民後見人候補登録者が実務的な技能を習得するフォローアップ研修が２、...
【七飯】大沼岳陽学校（楢山聡校長、児童生徒１２１人）は６日、３日に亡...
国道２７８号尾札部道路の整備促進を目指す尾札部道路建設促進地域協議会...
講座やワークショップ（ＷＳ）を通じ、幅広い年代が学びを深めるイベント...
若手創業者の支援や育成を目的とした「創業者との交流カフェ」（函館市主...