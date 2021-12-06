この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市は３日、現在指定管理者が運営している宿泊施設「ホテル恵風」（恵...
函館市は２０２０年の人口動態（確定値）をまとめた。合計特殊出生率（１...
函館市は今年度一般会計補正予算案に港町ふ頭コンテナヤードの施設運営委...
今夏に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する...
灯油価格の高騰が市民の家計を直撃する中、函館市は低所得者を対象にした...
渡島総合振興局は、道南産品の高付加価値化や販路拡大を促進するため１０...
【上ノ国】町は３日の町議会全員協議会で、子育て世帯への臨時特別給付金...
【北斗】市町会連合会（大折伸明会長）は１１月２４日、市の来年度予算編...
函館市議会第４回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算など議...
コロナ禍２年目を迎えた函館市の２０２１年度上期（４～９月）の観光入込...
ミニバスケットボールの第４０回函館地区秋季大会（北海道バスケットボー...
介護職への就職希望者向け合同面接会「介護就職デイ」が１１月２６日、フ...
函館市は３日、例年１月５日に実施している市水産物地方卸売市場（豊川町...
函館市スポーツ少年団の体力テストを見た。５０メートル走や立ち幅跳び、...
フルート奏者上野星矢さんのリサイタルが１１月２３日、函館市芸術ホール...
【七飯】道南森づくりの会（平松俊一代表）は１１月２７日、七飯町大中山...
函館国際ホテル（大手町５）は、各種クリスマスの飾り付けを終え、インス...
道運輸局函館運輸支局は１１月２６日、函館中島小学校（高間猛校長）の５...
函館市山の手２の陶芸教室、函館バウハウス工房（佐藤留利子代表）に併設...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１１月３０日、１０月の雇用失業情...