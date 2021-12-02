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１９７０年代、いわゆる「産業道路」の外側に住んでいた筆者は、親に手を...
〇…函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダ...
発達中の低気圧と前線の影響で、１日の渡島・桧山地方は強い風となった。...
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