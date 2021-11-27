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第２回臨時函館市議会が２６日開かれ、新型コロナウイルスの影響に対応す...
函館市教委は、今年７月に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄...
【上ノ国】第６回町議会臨時会が２６日、開かれた。燃料費等高騰緊急対策...
【木古内】第３回木古内町議会臨時会が２６日開かれた。２日の豪雨被害の...
【江差】第４回臨時町議会が２６日、開かれた。燃料費が高騰していること...
【江差】町は２６日の町議会全員協議会で、町新地町の旧江光ビル跡地を活...
函館市議会は２５日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第２回臨...
道選挙管理委員会は２６日付の道公報で、道内の政党、政治団体から提出の...
函館市交通安全対策会議（工藤寿樹市長）は、このほど市役所で開いた第２...
函館市は１２月１日から、マイナンバーカードを使って各種証明書を取得で...
１２月１日に開幕する「２０２１はこだてクリスマスファンタジー」（実行...
桧山振興局は、桧山町村会と連携し「ひやまに泊まろうキャンペーン」を展...
裁判員裁判に参加した一般市民と裁判官、検察官、弁護士を交えた意見交換...
道警函館方面本部は２６日、犯罪被害者週間（１２月１日まで）の活動の一...
北海道付近で冬型の気圧配置が続いた影響で、道南は２５日夜から冷え込み...
函館港イルミナシオン映画祭実行委（米田哲平委員長）は、第２５回シナリ...
函館空港のビル施設を運営する函館空港ビルデング（八島聡社長）は、１２...
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昨年、道南地域でワークショップを５５回実施、約３５００人が参加するな...