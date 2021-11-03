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【札幌】秋のヒグマ注意特別期間（９月４日～１０月３１日）に合わせた「...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が１日に開かれ、...
函館市は２９日、企業会計分を除く市正職員を来年度に８人削減する見直し...
【北斗】立憲民主党道連の「２０２１赤潮被害対策本部」（本部長・逢坂誠...
【江差】町は２９日の町議会全員協議会で、町新地町の旧江光ビル跡地を活...
【北斗】市は２９日の市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）で、来年度...
第２期函館市活性化総合戦略の進捗（しんちょく）状況を評価検証する、市...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
【北斗】函館開建函館道路事務所（河崎拓実所長）は２８日、北斗市追分４...
【森】町はこのほど、町公民館で公共交通の在り方を考える意見交換会とワ...
【福島】松前藩主ら偉人が通った山道「殿様街道」を散策する殿様ウオーク...
北海道開発局は、２日の大雨の影響で通行止めとした国道２２８号の北斗市...
道立函館美術館と道銀文化財団（札幌）が主催するクラシックコンサート「...
○…函館開発建設部は、七飯町の道の駅「なないろ・ななえ」で道路上から...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは６日午後...
今年度の北海道「防火・防災」作品コンクール（道消防協会、道主催）で、...
商工中金函館支店（渡辺強支店長）はこのほど、道内外の支店などとオンラ...
政府は３日付で、２０２１年秋の叙勲受章者を発表した。道南からは１４人...