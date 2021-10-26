この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】市議会文教厚生常任委員会（新関一夫委員長）は２６日、市内保育...
【北斗】「第２期市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の検討・推進会議（...
【北斗】鈴木直道知事は２２日、地域訪問「なおみちカフェ」の一環で、２...
【札幌】渡島西部・桧山南部地域９町の新幹線木古内駅活用推進協議会（会...
【厚沢部】桧山広域行政組合消防本部は８日、厚沢部消防署で今年度の消防...
実働時間が１日３時間程度、週に２～３回といった少ない勤務形態「プチ勤...
政府は２１日付で、警察官や消防士、自衛官ら危険性の高い業務に励み、社...
【札幌】鈴木直道知事は２０日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
函館市内の新型コロナウイルスワクチン接種の進捗（しんちょく）状況につ...
【江差】ＺＯＺＯ創業者でスタートトゥデイ社長の前澤友作氏が今年の「ふ...
【苫小牧】ＪＲ北海道によると、２６日、苫小牧市周辺の大雨の影響で、函...
【北斗】市議会文教厚生常任委員会（新関一夫委員長）は２６日、市内保育...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビルで３０、３１の両日、「函...
【森】町と武蔵野美術大（東京都）は今年度から、自然資本を生かしたまち...
【森】森町消防本部は、来年４月１日採用予定の救急救命士２人を募集して...
◇木曜会・北斗市八郎沼大会（２１日、北斗市八郎沼パークゴルフ場） ...
◇第２２回町長杯争奪大会兼第２２回教育長杯争奪大会（１７日、福島町フ...
◇厚沢部町協会１０月例会（１７日、町多目的交流広場パークゴルフ場） ...
◇友愛会１０月月例会（１７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男...
◇木曜会・茂辺地大会（１４日・北斗市茂辺地パークゴルフ場） ▽男子...