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次期衆院選の比例代表道ブロック（定数８）に立候補を予定する、れいわ新...
「海の日」記念第２４回フォトコンテスト（海の日を祝う会主催）の入賞作...
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今年度の函館市防災総合訓練（市防災会議主催）が２９日、緑の島（大町１...
函館地方気象台によると、低気圧から伸びる前線が北海道付近を通過し大気...
気象庁によると、２９日午後５時３７分ごろ、日本海中部を震源とする地震...
▽鹿部沖ババガレイ情報（２６日） 最近は変な潮流ればかりで、魚の釣れ...
道南でも秋の釣りシーズンが始まり、投げ釣りも船釣りも楽しみな季節にな...
フィッシュランド函館西桔梗店の専属少年情報員を務める双子の少年アング...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が２１日、自身のゴムボートで日本海...