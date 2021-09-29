函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

政治・行政

政治・行政 記事一覧へ

最新記事

福原釣具店・道南船釣り情報

[ 釣り ]

　▽鹿部沖ババガレイ情報（２６日）　最近は変な潮流ればかりで、魚の釣れ...

福原釣具店・道南船釣り情報

噴火湾方面で良型クロガシラ

[ 釣り ]

　フィッシュランド函館西桔梗店の専属少年情報員を務める双子の少年アング...

噴火湾方面で良型クロガシラ
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

道の駅「みそぎの郷きこない」で「はこだて和牛フェア」　１０月２，３日

道の駅「みそぎの郷きこない」で「はこだて和牛フェア」　１０月２，３日

道南は時短要請なし　１０月以降　道が独自対策

道南は時短要請なし　１０月以降　道が独自対策

３５機関が陸・海・空で連携して救助　函館市防災総合訓練

３５機関が陸・海・空で連携して救助　函館市防災総合訓練

９月３０日（木）のおくやみ

９月３０日（木）のおくやみ

渡島・桧山地方　３０日午前は大雨の恐れ

渡島・桧山地方　３０日午前は大雨の恐れ

函館市新浜町、泊町で震度１　日本海中部震源

函館市新浜町、泊町で震度１　日本海中部震源

福原釣具店・道南船釣り情報

福原釣具店・道南船釣り情報

秋の釣りシーズン幕開け　噴火湾でサケの便り

秋の釣りシーズン幕開け　噴火湾でサケの便り

噴火湾方面で良型クロガシラ

噴火湾方面で良型クロガシラ

日本海方面で五目釣り　良型マゾイ、アブラコなど

日本海方面で五目釣り　良型マゾイ、アブラコなど

最新動画

手作り弁当と惣菜の店　中村屋／地域の人に親しまれる店に

山崎商店／オーガニック食品の量り売り

函館ナントカ食堂／じっくり炒めるドライカレー

酒と肴こざる／いろいろな日本酒を楽しんで

ＳｉＢｅｌｌｅｓ／完全予約制のマンツーマン施術

動画一覧
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

9月29日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

9月29日のイベント情報

2021年9月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト