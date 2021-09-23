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函館市議会第３回定例会で認定された市の２０２０年度一般会計決算は、次...
【北斗】第３回市議会定例会は２２日、本会議を再開。２０２０年度の各会...
【北斗】２２日閉会の第３回北斗市議会定例会の決議を受けて新たに設置さ...
【松前、上ノ国、江差、乙部】洋上風力発電を進める上での前提条件となる...
道は２１日、７月１日現在の基準地価（今年度地価調査）を発表した。渡島...
【北斗】市議会の決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は２...
【上ノ国】第５回町議会臨時会が２１日、開かれた。滝沢地区漁業集落排水...
【乙部】町の寺島努町長は、町国保病院に新型コロナウイルス検体検査機器...
衆院議員の任期満了まで２１日で残り１カ月。次期衆院選道８区（渡島、桧...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は１９日、函館市本町交...
○…オーガニック食品の量り売り店「山崎商店」（山崎恵子...
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古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後１時半から、第...
七飯町在住の臨床美術士、中村まゆみさん（６３）は２２日から、函館市地...
函館高等支援学校（立田俊治校長）で２１日、さまざまなニュースポーツを...
東京都墨田区在住の奥村誠章さん（５１）は、６月から北海道１７９市町村...
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観光庁は、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している宿泊事業者...