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出村ゆかり氏（市政クラブ） コロナ禍で働き方や暮らし方が変化する中、...
道は、今年度の道社会貢献賞生活衛生関係功労者（食品衛生功労者）と食品...
藤井辰吉氏（市政クラブ）＝午前１０時～１０時５０分 ①移住政策も視...
函館市議会は１４日、一般質問が始まり、５氏が登壇した。新型コロナウイ...
【江差】江差町の照井誉之介町長は１４日の第３回町議会定例会で、新型コ...
【札幌】鈴木直道知事は１４日の定例記者会見で、道内での新型コロナウイ...
【福島】福島町議会定例会９月会議が１３日開会した。会期を１７日までの...
応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税」の函館市への２０２１年...
函館市は、既に市内の介護サービス事業所で勤務している人や、新たに介護...
函館市議会第３回定例会は１３日、本会議を再開し、予算決算特別委員会（...
第２０回函館市民町交流ＰＧ大会（８月２２日、すずらんの丘公園パークゴ...
毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
テニスの市民ダブルス大会（函館テニス協会主催）がこのほど、千代台公園...
第３日の１４日は、オーシャンスタジアムでＢブロック１回戦２試合を行っ...
知内は初回２死から中村の四球、馬躰の右前打で一、三塁と好機をつくると...
函大有斗は初回、先頭の工藤の中前二塁打、大木の死球、重盗で二、三塁に...
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明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９日、新型コロナウイルス感染...
【北斗】北斗市は１４日、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催...