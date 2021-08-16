この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
６月に在札幌ロシア連邦総領事館函館事務所長に就任したカストルノフ・セ...
【江差】エゾジカとヒグマの適正な管理や農林業被害防止などに向けて関係...
函館市企業局交通部によると、函館市電の６月の乗客数は前年同月比約４％...
立憲民主党の徳永エリ参院議員（道選挙区）が１１日、国政報告のため函館...
【木古内】町は、地域資源を生かした特産品を認定する「木古内町ブランド...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は１０日、新型コロナウ...
【乙部】函館開発建設部は６日、乙部町内の国道２２９号で６月に起きた岩...
渡島総合振興局は、観光や帰省などで人の移動が増える夏休みに合わせ、新...
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策の...
渡島総合振興局は４日、函館市を含む渡島管内で新型コロナウイルスの感染...
【厚沢部】町の認定こども園「はぜる」の園児がこのほど、町富栄のほ場で...
【北斗】法政大デザイン工学部建築学科の川久保俊教授を講師に迎えた教育...
【七飯】函館七飯ゴンドラは８日、パラグライダー体験と天空のランチパッ...
【福島】まちづくり工房（平野松寿代表理事）は１３日、町と、道南の洋食...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８...
◇北斗市（１７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに２７人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
１９８６年設立の水産加工会社で、２０１１年から坂本啓司さんが２代目の...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は１５日、野...