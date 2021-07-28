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函館市教委は２８日、世界文化遺産に登録が決まった「北海道・北東北の縄...
【江差】第２回江差町・上ノ国町学校給食組合議会定例会が２７日、江差町...
オンラインで開かれている国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産委員...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大などの影響で不安を抱える女性を支...
国土交通省北海道局はこのほど、今年度の北海道特定特別総合開発事業推進...
【札幌】道産水産物の消費低迷や主要魚種の不漁が続く中、道は各地の水産...
函館市は、パネル展「世界遺産登録をめざす北海道・北東北の縄文遺跡群」...
【松前、福島】松前町白神の白神覆道内で天井のコンクリート片が落下し、...
函館市競輪事業部は、１６～１８日に開催した「第１７回サマーナイトフェ...
函館市教委はこのほど、市いじめ防止対策審議会（会長・三上清和道教育大...
悲願がかなった―。北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録が正式...
２４日、函館山を散策中の登山者から「エゾシカを目撃した」と函館市に通...
連合北海道渡島地域協議会、同桧山地域協議会、私鉄総連函館バス支部は２...
堀川町在宅福祉委員会（古屋義昭委員長）は２７日、同町会館で会食会を開...
○…北海道電力ネットワーク函館支店（金谷俊昭支店長）の社員２８人が２...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
ついにこの日がやって来た。函館の大船、垣ノ島を含む「北海道・北東北の...
【札幌】イオン北海道（青柳英樹社長）とサッポロビール（小野寺哲也上席...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が正式決定し、登録に向け...
卓球の道南選手権大会カデットの部（函館卓球協会主催）が２４、２５の両...