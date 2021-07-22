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不動産業の東銀リアルエステート（東京、澤井隆社長）は企業版ふるさと納...
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函館市内の新型コロナウイルス感染者数の累計が１９日、９００人（発表日...
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函館市内で活動するさまざまな団体と工藤寿樹市長がまちづくりについて直...
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○…縄文時代をテーマにしたオリジナルの「縄文標本」をつくるワークショ...
北海道日本ハムファイターズの球団公式チアリーディングチーム「ファイタ...
１３日に札幌市で開かれた北海道理容美容学生技術大会（北海道地区理容師...
道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５９人）でこのほど、...
函館新聞社は今月３１日、午後１時半から同４時まで函館北洋ビル８階ホー...
函館税関は２１日、２０２１年上半期（１～６月）の函館港外国貿易概況（...
函館市競輪事業部は、１６～１８日に開催した「第１７回サマーナイトフェ...